Происшествия 25 июня 2023, 23:31 Названа причина пожара в многоэтажке в Королеве, где погибли два человека Прокуратура: поджог мог стать причиной пожара в квартире многоэтажки в Королеве РИА «Новости»

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Прокуратура Московской области назвала предварительную причину пожара в квартире многоэтажного года в Королеве. Это мог быть поджог, сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

«По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза», — сообщили в прокуратуре.

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Пожар произошел вечером в воскресенье, 25 июня, на 14 этаже дома по улице Пионерской. В квартире находился мужчина. Прибывший на место пожарный пытался спасти его. Они вместе пытались перелезть на соседний балкон, но в результате оба рухнули вниз, упали на козырек и разбились насмерть.

Как сообщило ГСУ СКР по Московской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

«В настоящее время на месте работает следственная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении следственного комитета.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на большой площади квартиры на Пионерской в Королеве. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 21:30.