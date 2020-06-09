Актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы был пьян, сообщили в МВД по Москве. Его задержали практически сразу после ДТП и отвезли на медицинское освидетельствование. Наличие в крови алкоголя подтвердилось.

«Сегодня в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Лада“. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель „Лады“», — сказано в официальном сообщении.

С места ЧП, где работали экстренные службы, увезли оба автомобиля — Jeep Ефремова и грузовую «Ладу».

«360» ранее опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как посреди дороги стоит разбитый фургон. Также ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения. На кадрах Ефремов пересекает несколько полос, а потом выезжает на встречную полосу.