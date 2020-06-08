Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Видео

Нетрезвый актер Михаил Ефремов стал участником дорожной аварии в центре Москвы. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

На опубликованном в сети видео можно увидеть искореженные автомобили посреди дороги. Сам заслуженный артист России сидит на бордюре.

По словам авторов ролика, Ефремов пьян. По данным источника «360», авария произошла на Смоленской площади. Актер развернул свою машину через сплошную и столкнулся с фургоном. Водитель пострадавшего автомобиля зажало внутри. Мужчину уже достали и увезли в институт Склифосовского.

Сейчас актер дает объяснения полиции.

«360» публикует кадры с места аварии.