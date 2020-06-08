Момент аварии с пьяным Ефремовым попал на видео

Аварию с пострадавшим устроил на Смоленской площади в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как посреди дороги стоит разбитый фургон. По словам очевидцев, актер развернулся через сплошную и врезался в кабину грузовичка.

В результате в искореженной машине застрял водитель, которого в итоге госпитализировали в институт имени Склифосовского. Сейчас на месте аварии собрались множество зевак.

Самого актера не в очень вменяемом состоянии увезла полиция. Не исключено, что ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Также ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения. На кадрах Ефремов пересекает несколько полос, а потом выезжает на встречную полосу.

В данный момент на месте работают сотрудники полиции, которые перекрыли четыре полосы движения. Часть транспорта пустили по встречке.