06 марта 2024, 13:36
Прокуратура Тувы организовала проверку после пожара на ТЭЦ в Шагонаре
Прокуратура Республики Тыва организовала проверку после пожара на ТЭЦ в Шагонаре. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«По поручению прокурора Республики Тыва организована проверка по факту пожара в здании котельной ГУП РТ „ТЭК-4“ на территории города Шагонар», — указали в ведомстве.
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На место выехал прокурор республики Сергей Дябкин. Ему предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и скоординировать действия правоохранителей.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки взяли на контроль специалисты прокуратуры республики.
Также по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошел взрыв, после которого началось возгорание. Предварительной причиной случившегося нахвали детонацию угольной пыли. Известно о 23 пострадавших, 15 из которых госпитализировали. Шесть человек в тяжелом состоянии. Информация об одном погибшем в результате взрыва не подтвердилась.
В Туве временно отключили центральное отопление и ввели режим ЧС регионального значения.
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