Происшествия 14 июня 2023, 01:16 Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля Сальдо: уровень воды в двух округах Херсонской области снизился практически до нуля РИА «Новости»

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Уровень воды снизился почти до нуля в двух округах Херсонской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — пять метров», — сказано в сообщении.

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Он отметил, что в течение суток в Новой Каховке провели спецобработку пяти двухэтажных жилых зданий. Воду откачали из четырех домов и вывезли 102 кубометра мусора.

Кроме того, проделана работа по выдаче пострадавшим справок, доказывающих проживание в зоне происшествия и утрате необходимых предметов. Принято уже 760 заявок от пострадавших, им будут перечислены необходимые выплаты. Уже с 14 июня людям отправят единовременную плату материальной помощи на сумму 10 тысяч рублей на человека.

Ранее стало известно, что почти две тысячи затопленных домов в Херсонской области освободили от воды. С начала подтопления было эвакуировано 7,2 тысячи пострадавших.