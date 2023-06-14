14 июня 2023, 01:16
Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля
Сальдо: уровень воды в двух округах Херсонской области снизился практически до нуля
Уровень воды снизился почти до нуля в двух округах Херсонской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Уровень воды в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах снизился практически до нулевой отметки и составляет 0,1 и 0,25 метра соответственно. В Новокаховском городском округе уровень воды без изменений — пять метров», — сказано в сообщении.
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Он отметил, что в течение суток в Новой Каховке провели спецобработку пяти двухэтажных жилых зданий. Воду откачали из четырех домов и вывезли 102 кубометра мусора.
Кроме того, проделана работа по выдаче пострадавшим справок, доказывающих проживание в зоне происшествия и утрате необходимых предметов. Принято уже 760 заявок от пострадавших, им будут перечислены необходимые выплаты. Уже с 14 июня людям отправят единовременную плату материальной помощи на сумму 10 тысяч рублей на человека.
Ранее стало известно, что почти две тысячи затопленных домов в Херсонской области освободили от воды. С начала подтопления было эвакуировано 7,2 тысячи пострадавших.
Новая Каховка
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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