Происшествия 13 июня 2023, 12:55 Число погибших при разрушении Каховской ГЭС достигло 17 человек Власти Херсонской области: при разрушении Каховской ГЭС погибли 17 человек РИА «Новости»

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Число погибших при наводнении в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС выросло до 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках», — написал он.

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Алексеенко добавил, что сотрудники МЧС и водоканалов обрабатывают сети, скважины и колодцы. Анализы по девяти скважинам, отобранным в Голой Пристани, показали, что пить воду опасно для здоровья.

Ранее стало известно, что вода ушла из почти 1780 жилых домов и социально значимых объектов в Херсонской области. Нормальных показателей уровень воды может достигнуть уже к середине июня.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Верхняя часть дамбы ГЭС разрушилась из-за обстрела украинских боевиков. В результате начался неконтролируемый сброс воды, затопленными оказались тысячи зданий.

Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителям, чьи дома пострадали, пообещали выплатить от 10 до 50 тысяч рублей. Более семи тысяч человек эвакуировали, число госпитализированных достигло 77.

Повреждение Каховской ГЭС и произошедшее из-за этого подтопление нанесли окружающей среде ущерб на сумму более 1,5 миллиарда евро. Украина обвинила в подрыве дамбы Россию. Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Тем не менее специалисты уверены, что происшествие на Каховской ГЭС должно стать серьезным предупреждением для НАТО и сигналом, что пора прекратить поставлять оружие Украине.