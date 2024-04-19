Происшествия 19 апреля 2024, 20:28 Припортовая инфраструктура получила повреждения под Одессой Глава администрации Кипер: под Одессой атаковали припортовую инфраструктуру US Navy/via Globallookpress.com/globallookpress

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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения припортовой инфраструктуры», — написал он.

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До случившегося появились сообщения, что в городе прогремело несколько взрывов.

По данным украинского канала, в Днепропетровске зафиксировали две серии взрывов. Тогда по всей Украине объявили воздушную тревогу. Под Одессой она действовала в 04:40.

Накануне мощный взрыв прогремел в Харькове. Перед этим жители области слышали сирены воздушной тревоги.

Взрывной волной также накрыло Ивано-Франковскую область Украины 18 апреля. Ранним утром жителей оповестили о воздушной тревоге. К 07:00 в области стало тише — оповещение выключили.