При взрыве в порту Бейрута погиб как минимум 171 человек

Как минимум 171 человек погиб в результате взрыва в порту Бейрута. Ранее сообщалось о 164 погибших.

Еще 30 человек пропали без вести — их все еще не нашли. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на издание Sky News Arabia.

Мощный взрыв в порту Бейрута прогремел 6 августа. Ранения получили более пяти тысяч человек. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут тела погибших. Своих домов лишились порядка 300 тысяч человек.

Взрыв произошел из-за ненадлежащего хранения 2750 тонн аммиачной селитры. К таким страшным последствиям привели халатность и коррупция, царившие в стране, сообщили СМИ. После взрыва правительство Ливана ушло в отставку в полном составе. Этого требовали жители страны, которые вышли на массовые протесты. Они обвиняли правительство в произошедшем и захватили несколько зданий министерств.

Пострадавшим в Бейруте помогают и международные спасатели. Так, в Ливан улетело несколько российских самолетов с врачами, сотрудниками Роспотребнадзора и МЧС. Они привезли аэромобильный госпиталь МЧС, в котором принимали пострадавших.