«Наиболее вероятной версией является халатность, напрямую связанная с коррупцией в обществе, особенно в свете того, что сменявшие друг друга правительства Ливана не стали избавляться от опасной партии аммиачной селитры», — заявил собеседник агентства.

По его словам, взрыв не имеет ничего общего ни с политическими целями, ни с вооруженными группировками и террористами.

Другие источники РИА «Новости» не отрицают варианта, что порт могли подорвать. Но это еще нужно доказать фотоснимками с воздуха.

Ранее премьер-министр Ливана тоже назвал коррупцию основной причиной взрыва. Он потребовал сменить власть в стране.

Сильнейший взрыв прогремел 4 августа в столице Ливана, на территории морского порта. Позже выяснилось, что там на протяжении семи лет хранились тысячи тонн аммиачной селитры. Во время взрыва погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения. После ЧП в Ливане начались массовые беспорядки.