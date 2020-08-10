Российские медики оказали помощь 200 пострадавшим при взрыве в Бейруте

В аэромобильном госпитале, который российские спасатели развернули в Бейруте, амбулаторно приняли уже 200 пострадавших при взрыве селитры в порту столицы Ливана. Сотрудники Роспотребнадзора провели более 200 тестов на коронавирус.

«На сегодняшний день аэромобильный госпиталь МЧС России принял 200 человек для оказания амбулаторной помощи. Станция Роспотребнадзора приняла более 200 человек для проведения тестов на COVID-19. Психологическая служба России отработала по более 30 случаям», — заявил заместитель начальника ГУ «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Сергей Воронцов.

Воронцов добавил, что в связи с массовыми беспорядками в Бейруте, базовый лагерь российских спасателей на месте проведения операции охраняют военные.

«Мы планируем работу продолжать до субботы (15 августа — прим. ред.) включительно», — сказал Воронцов и добавил, что российские спасатели извлекли из-под завалов восемь тел погибших.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Сдетонировало 2,7 тысячи тонн селитры, которая шесть лет пролежала на складе. Ударная волна разрушила половину города. Без жилья остались более 300 тысяч человек. Жертвами ЧП стали 158 человек. Более шести тысяч жителей и гостей города пострадали. На четвертый день после взрыва в городе начались антиправительственные протесты.