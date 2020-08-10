Правительство Ливана полностью ушло в отставку после взрыва

Правительство Ливана подало в отставку в полном составе. Об этом заявил местный министр.

Ливанский кабинет министров в полном составе ушел в отставку после взрыва в порту Бейрута и начавшимися в связи с ЧП антиправительственными протестами. Первой оставила свой пост министр информации Ливана Маналь Абдель Самад 9 августа.

Мощнейший взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Сдетонировало более 2,7 тысячи тонн селитры, которая пролежала на складе шесть лет. Ударная волна разрушила почти половину города. Без жилья остались более 300 тысяч человек. Жертвами ЧП стали 158 человек. Более шести тысяч жителей и гостей ливанской столицы пострадали. На помощь ливанским коллегам приехали российские спасатели, врачи и сотрудники Роспотребнадзора. С собой они привезли аэромобильный госпиталь МЧС, в котором амбулаторно уже приняли 200 пострадавших.

Спустя несколько дней в Бейруте начались массовые беспорядки во время которых ранения получили около 700 человек. Люди вышли на улицы и потребовали немедленной отставки правительства, обвинив министров в том, что произошло. Демонстранты захватили несколько зданий министерств.