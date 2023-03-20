Происшествия 20 марта 2023, 14:42 Последнее видео провалившегося под лед Дмитрия Свиргунова из Cream Soda появилось в Сети Свиргунов из Cream Soda попал на видео перед тем, как провалился под лед

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В соцсетях появилось видео рокового выхода на лед 34-летнего сооснователя группы Cream Soda Дмитрия (Нова) Свиргунова. В кадр попали он и еще один человек из компании — оба уже стоят на льду.

Пользователи Сети отметили, что, видимо, это последнее видео перед происшествием.

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Официально известно, что компания из пяти человек провалилась под лед в районе села Диево-Городище в Ярославской области — выбраться удалось двоим, но один из них погиб. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону. Остальные трое пропали без вести. СМИ уточнили, что среди них Свиргунов.

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Помимо Дмитрия, пропавшими без вести считаются его 25-летний брат Роман Свиргунов и их друг — 28-летний Георгий Киселев. Выбрались 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман, Ухтомский был в критическом состоянии и умер в карете скорой.

Источник рассказал, что компания праздновала день рождения Дмитрия, который он отметил 11 марта. Перед случившимся они гуляли по селу, лепили пельмени, а ночью решили выйти на лед. Всего в компании было 10 человек, но на неоправданный риск решились пятеро. СК организовал доследственную проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства.

Музыкальная группа Cream Soda появилась в 2012 году. Самые известные песни — «Никаких больше вечеринок», «Красиво», «Уйди, но останься». Коллектив основали Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуева. Позже к ним присоединилась Анна Романовская, но недавно она ушла из группы.