Пожар в многоэтажке после падения самолета в Ейске потушили | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 21:31 Пожар в многоэтажке после падения самолета в Ейске потушили ЕДДС: пожарные потушили возгорание после падения самолета в Ейске РИА «Новости»

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Пожар в многоквартирном доме Ейска после падения самолета Су-34 потушен, спасатели начали обходить квартиры, чтобы помочь пострадавшим, сообщили в Единой диспетчерской службе (ЕДДС).

Инцидент произошел вечером 17 октября в районе улицы Коммунистическая, дом 20/1. Военный самолет упал во двор девятиэтажного дома, после чего начался пожар. Огонь охватил все этажи жилого здания, разрушения получили 17 квартир.

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В общей сложности площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. ГУ МЧС по региону присвоило возгоранию третий ранг.

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В Минобороны России прокомментировали происшествие. По данным ведомства, причиной падения Су-34 стало возгорание одного из двигателей. Самолет летел с аэродрома Южного военного округа, выполняя учебный полет. Летчики успели катапультироваться.

Видео инцидента попало на камеры. Позднее стало известно, что Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту падения самолета.