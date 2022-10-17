Появилось видео падения в Ейске Су-34 | 360°

17 октября 2022, 20:12
Появилось видео падения в Ейске Су-34
Появилось видео рухнувшего на жилые дома Су-34 в Ейске
В Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома рухнул военный самолет Су-34. В распоряжении «360» появилось видео падения.
На видео видно, как летящий самолет охватывает яркая вспышка, после чего он практически сразу падает на дома. Через несколько секунд происходит взрыв, и над крышами домов начинает полыхать пожар.
Реклама
Врачи и спасатели уже работают на месте происшествия.
Реклама
По сообщению Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.
«При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — сообщили в ведомстве.
О состоянии катапультировавшихся летчиков пока не сообщается. Также неизвестно количество пострадавших от возгорания жилого дома. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар охватил приблизительно 17 квартир.
Су-34 упал на жилой дом в Ейске
Реклама
Реклама