Появилось видео падения в Ейске Су-34 | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 20:12 Появилось видео падения в Ейске Су-34 Появилось видео рухнувшего на жилые дома Су-34 в Ейске

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В Ейске Краснодарского края во дворе жилого дома рухнул военный самолет Су-34. В распоряжении «360» появилось видео падения.

На видео видно, как летящий самолет охватывает яркая вспышка, после чего он практически сразу падает на дома. Через несколько секунд происходит взрыв, и над крышами домов начинает полыхать пожар.

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Врачи и спасатели уже работают на месте происшествия.

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По сообщению Минобороны, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

«При наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск», — сообщили в ведомстве.

О состоянии катапультировавшихся летчиков пока не сообщается. Также неизвестно количество пострадавших от возгорания жилого дома. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар охватил приблизительно 17 квартир.