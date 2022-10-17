Минобороны рассказало о последствиях крушения Су-34 в Ейске | 360°

17 октября 2022, 19:14
Минобороны рассказало о последствиях крушения Су-34 в Ейске
Минобороны сообщило, что Су-34 упал в Ейске после набора высоты с военного аэродрома
Самолет Су-34 рухнул на жилой квартал в Ейске. Об этом со слов очевидцев сообщил ТАСС.
На место крушения уже прибыли спасатели и медики.
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Источник ТАСС сообщил, что после падения Су-34 загорелись все девять этажей пострадавшего жилого дома.
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«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома — Коммунистическая, дом 20/1», — рассказал другой собеседник издания.
По его словам, над местом падения кружат вертолеты.
Факт крушения Су-34 подтвердили и в Минобороны. По данным ведомства, самолет упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО.
Причины аварии пока не сообщаются. По предварительному заявлению Минобороны, самолет упал из-за возгорания двигателя при взлете. Также пока неизвестно количество пострадавших от возгорания дома и состояние пилотов. На кадрах с места падения Су-34 виден парашют. Вероятно, на нем катапультировался один из членов экипажа.
Минобороны РФ
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