Пожарные потушили торфяной пожар под Владимиром через пять дней после появления возгорания

Торфяной пожар, который начался 17 августа во Владимирской области, ликвидирован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло на территории частного предприятия по производству минеральных удобрений «ООО «Фаско+» в Гусь-Хрустальном районе области.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Авдеев охарактеризовал ситуацию с лесными пожарами во Владимирской области как напряженную. Из-за жаркой и ветреной погоды есть риск распространения пламени еще в девяти районах области.

В Подмосковье из-за наступления устойчивой повышенной температуры воздуха и недостаточного количества осадков возросла угроза возникновения лесных и торфяных пожаров на территориях комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников. В регионе усилили контроль за уровнем грунтовых вод, воды в каналах и водоемах, а также влажностью торфа.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что гарь от лесных пожаров в соседних регионах усилится в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. Изменение ситуации он спрогнозировал только к пятнице.