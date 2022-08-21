Москвичей предупредили об усилении запаха гари из-за пожаров в Рязанской области

В начале предстоящей рабочей недели жители московского региона не смогут вздохнуть полной грудью из-за усиления запаха гари от пожаров в Рязанской и Владимирской областях. Концентрация вредных веществ в ночные и утренние часы вырастет в 1,5 раза по сравнению с тем, что было утром 21 августа. Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Запись эфира он опубликовал в своем Telegram-канале.

Синоптик пояснил, что немного сгладит ситуацию с гарью усиление юго-восточного ветра до четырех-девяти метров в секунду, а в порывах — до 10−15 метров. Но ближайшими ночами и в утренние часы в начале рабочей недели экологическая ситуация останется сложной.

«Концентрация гари по отношению к сегодняшнему утру увеличится как минимум в полтора раза. То есть гари станет больше, дышать станет сложнее и ухудшится видимость до нескольких километров», — рассказал Тишковец.

Погоду в московском регионе продолжит диктовать антициклон, который обеспечит много солнца и никаких осадков. Днем в понедельник в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, в Подмосковье — до +25…+30. Начиная со вторника во всем столичном регионе столбики термометра пойдут вверх — и в следующие дни ожидается рекордная жара до +33 градусов.

Изменится ситуация только к пятнице, когда через московский регион в Центральную Россию пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой северный и северо-восточный ветер.

Сильные пожары, которые охватили леса Рязанской области, привели к появлению в Москве и Московской области смога. Дым от возгораний донесся до столичного региона. Жители пожаловались на запах гари. На тушение пожаров отправили федеральную группировку сил, Москва и Московская область направили для помощи в тушении специалистов и дополнительную технику.