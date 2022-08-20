Число очагов пожара во Владимирской области выросло до 10

Ситуация с лесными пожарами во Владимирской области остается напряженной. Общее число очагов за сутки увеличилось до 10. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Авдеев.

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация в Петушинском, Камешковском и Гусь-Хрустальном районах.

Из-за жаркой и ветреной погоды есть риск распространения пламени еще в девяти районах области.

Авдеев поручил глава муниципалитетов подготовить пункты размещения на случай эвакуации жителей, находиться в постоянном контакте с руководством лесничеств, обеспечивать группировку спасателей топливом, а также мобилизовать добровольцев и сотрудников коммунальных служб для помощи пожарным.

В связи со сложными погодными условиями на следующей неделе в регионе ввели запрет на посещение жителями лесов.

Накануне МЧС сообщило, что во Владимирской области бушует шесть лесных пожаров. Ситуацию осложняет то, что один из очагов расположен на торфяном поле. Речь идет о пожаре в Гусь-Хрустальном районе, где работы по ликвидации огня продолжались более двух суток.