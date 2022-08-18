Контроль за состоянием торфяников усилили в Подмосковье из-за аномальной жары

В Подмосковье из-за наступления устойчивой повышенной температуры воздуха и недостаточного количества осадков возросла угроза возникновения лесных и торфяных пожаров на территориях комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяников. В регионе усилили контроль за уровнем грунтовых вод, воды в каналах и водоемах, а также влажностью торфа, сообщили в пресс-службе МинЖКХ.

«В целях оперативного реагирования и своевременного принятия мер по недопущению возгораний на комплексах гидросооружений системы обводнения торфяников Московской области сотрудниками нашей службы МОС АВС совместно с эксплуатирующими организациями усилен контроль за уровнем грунтовых вод, воды в каналах и накопительных водоемах, а также влажностью торфа. Ведутся облеты закрепленных территорий обводнения при помощи квадрокоптеров, оборудованных тепловизорами. Ежедневное патрулирование организовано силами МОС АВС и подрядных организаций», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что в состояние готовности приведены мобильные пункты хранения шанцевого инструмента, размещенные на территории обводненных торфяников региона.

Особое внимание уделяется гидросооружениям, расположенным на территориях Егорьевска, Шатуры, Луховиц и Орехово-Зуева. Здесь, а также в других округах ведется перекачка дополнительных объемов воды из природных источников в гидросооружения системы обводнения торфяников.

В пресс-службе МинЖКХ напомнили, что всего в регионе учтено 1090 месторождений торфа общей площадью более 150 тысяч гектаров. После масштабных торфяных пожаров 2010 года правительством региона была разработана и осуществлена программа «Экология Подмосковья 2011–2013 гг.». В ее рамках было спроектировано и построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфяных месторождений общей площадью около 73 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные службы усилили пожарную охрану из-за обстановки в Рязанской области.