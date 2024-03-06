Эксклюзив 06 марта 2024, 12:41 «Весь город слышал». Появилось видео с места ЧП на Шагонарской ТЭЦ Разрушенную от пожара и взрыва ТЭЦ в Шагонаре сняли на видео

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Пожар и взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошли утром 6 марта. В распоряжении «360» появилось видео с места событий и комментарии очевидцев.

На кадрах видно разрушенное здание станции, от которой еще поднимаются клубы дыма. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что его слышали во всем Шагонаре.

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«Да весь город слышал. <…> Отопления нет в городе. Котельная не работает», — отметил собеседник «360».

Он добавил, что его дом в результате взрыва не пострадал. Еще один житель Шагонара тоже отметил, что хлопок был очень мощным.

«Слышала вся семья! У многих, кто живет в радиусе одного километра от ТЭЦ в частном секторе, от этого хлопка открылись входные двери, вот так», — поделился свидетель случившегося.

По предварительным данным, причиной взрыва и пожара на Шагонарской ТЭЦ стала детонация угольной пыли. В Туве ввели режим ЧС регионального значения. Согласно последней информации, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 раненых госпитализировали с травмами и ожогами.