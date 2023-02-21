Эксклюзив 21 февраля 2023, 22:49 Пожар в здании с отелем в центре Москвы локализовали — МЧС Видео «360»: сотрудники МЧС локализовали пожар в здании на Международной улице в Москве

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Пожарные локализовали возгорание в здании с гостиницей на Международной улице в Москве, сообщили «360» в МЧС. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Сейчас сотрудники ведомства уточняют информацию о пострадавших.

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«Площадь пожара около 100 квадратных метров. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара спасены 50 человек, из них семь детей», — сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

В МЧС России рассказали, что в общей сложности из горящего здания эвакуировали 200 человек. По предварительным данным, пятеро, включая одного ребенка, пострадали.

Источник «360» сообщил, что автобусы для размещения эвакуированных людей еще не приехали. Люди находятся на улице, возле здания.

Позже в столичном депптрансе заявили, что для обогрева людей прибыли пять автобусов. По данным ведомства, из-за пожара пришлось перекрыть автомобильное движение по Международной улице от дома № 20/19 до Рабочей улицы. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту пожара.

Вечером 21 февраля загорелась квартира на пятом этаже дома 15 на Международной улице. Одна из жительниц здания сообщила, что все случилось из-за того, что ее сосед поджег вещи в общем тамбуре.