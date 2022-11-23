Происшествия 23 ноября 2022, 15:39 Пожар в хостеле Солнечногорска ликвидировали МЧС: пожар в солнечногорском хостеле полностью ликвидировали Телеканал "360"

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Расчеты пожарных полностью ликвидировали пожар в хостеле Солнечногорского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

«В 14.55 пожар полностью ликвидировали», — отметили в ведомстве.

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В МЧС уточнили, что пожар в хостеле деревни Дубровки под Солнечногорском начался в 09:22. Возгорание удалось локализовать в 11:35. В 12:38 спасители ликвидировали открытое горение.

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Из горящего здания эвакуировались около 200 постояльцев. По предварительной информации, никто не пострадал.

Хостел «ХотелХот» работал в трехэтажном доме № 7 на улице Аэропортовской. Возгорание началось с чердака и быстро перекинулось на крышу. Пожарные рассказали, что огонь распространился по всему периметру кровли.

По факту пожара прокуратура организовала проверку, причины возгорания выясняются.