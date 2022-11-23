Происшествия 23 ноября 2022, 10:46 Почти 200 человек спаслись из горящего хостела в Солнечногорске МЧС: из горящего хостела в Солнечногорске эвакуировались почти 200 человек РИА «Новости»

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Около 200 человек эвакуировались из здания горящего хостела в деревне Дубровки в Солнечногорске, сообщили в МЧС. По данным ведомства, люди покинули здание до приезда спасателей.

Хостел «ХотелХот» расположен в трехэтажном здании № 7 на улице Аэропортовской. На момент прибытия пожарных огонь охватил кровлю по всему периметру. Специалисты установили, что есть опасность распространения пламени.

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По данным источника ТАСС, площадь возгорания составила уже тысячу квадратных метров. Источник «360» сообщил, что горит весь третий этаж хостела. По его данным, в подвале здания находится тонна дизельного топлива.

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Предварительно, погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС. На месте работают более 60 человек и 18 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.