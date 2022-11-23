Происшествия 23 ноября 2022, 13:04 Открытое горение на пожаре в хостеле Солнечногорска ликвидировали МЧС: открытое горение ликвидировали при пожаре в солнечногорском хостеле Телеканал "360"

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Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в хостеле деревни Дубровки Солнечногорского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:38 открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.

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В МЧС уточнили, что огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Спасателей вызвали на место происшествия в 09:22

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Ранее сообщалось, что пожар в солнечногорском хостеле локализовали в 11:35. Прокуратура Подмосковья начала проверку после возгорания. Из хостела спаслись почти 200 человек.