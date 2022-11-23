23 ноября 2022, 13:04
Открытое горение на пожаре в хостеле Солнечногорска ликвидировали
МЧС: открытое горение ликвидировали при пожаре в солнечногорском хостеле
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в хостеле деревни Дубровки Солнечногорского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
«В 12:38 открытое горение ликвидировано», — отметили в ведомстве.
Реклама
В МЧС уточнили, что огонь охватил площадь 360 квадратных метров. Спасателей вызвали на место происшествия в 09:22
Реклама
Ранее сообщалось, что пожар в солнечногорском хостеле локализовали в 11:35. Прокуратура Подмосковья начала проверку после возгорания. Из хостела спаслись почти 200 человек.
Пожары
Солнечногорск
Реклама
Реклама