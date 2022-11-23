Эксклюзив 23 ноября 2022, 12:07 Пожар в солнечногорском хостеле локализовали — видео Видео: пожар в хостеле в Солнечногорске локализовали на площади 360 квадратных метров

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Пожарным удалось локализовать огонь в хостеле на территории Солнечногорска. Пламя распространилось на площади 360 квадратных метров, сообщили «360» в ГУ МЧС России по Московской области.

Трехэтажное здание на улице Аэропортовской, 7, в деревне Дубровки Солнечногорского городского округа загорелось утром 23 ноября. В нем находится хостел «ХотелХот». Из него вывели около 200 человек. Спасателей вызвали в 09:22, к 11:35 они локализовали пожар.

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На кадрах с места происшествия видно, что пострадали третий этаж и кровля. Пожару присвоили повышенный ранг сложности и привлекли к тушению 60 человек. Спасатели поднялись на автолестницу и начали проливать конструкции сверху, чтобы огонь не распространился.

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По информации источника «360», в подвале хостела оставили на хранение тонну дизельного топлива. Прокуратура Московской области начала проверку.