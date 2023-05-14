Происшествия 14 мая 2023, 22:36 Пожар на заводе «Феррони» в Тольятти ликвидировали спустя почти сутки МЧС: пожар на заводе «Феррони» в Тольятти полностью ликвидировали Пресс-служба МЧС

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Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в покрасочном цехе на территории завода «Феррони» в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области.

«В 20:33 (19:33 по московскому времени) ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров», — уточнила пресс-служба.

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Погибших и пострадавших при пожаре нет.

Возгорание произошло в лакокрасочном цеху предприятия по производству дверей вечером 13 мая. Из здания эвакуировали 15 человек. Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах обрушилась кровля. Огнеборцам удалось локализовать возгорание утром 14 мая. Предварительно, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.

Мэр Тольятти Николай Ренц отмечал, что восстановить сгоревшую часть предприятия будет очень сложно. Он отметил, что в ликвидации огня принимали участие два пожарных поезда.

Региональная прокуратура организовала проверку по факту пожара. По ее итогам решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дадут оценку действиям ответственных должностных лиц.