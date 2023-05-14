Происшествия 14 мая 2023, 04:21 МЧС назвало предварительную причину масштабного пожара на заводе в Тольятти МЧС: причиной пожара на заводе в Тольятти могло стать нарушение технологического процесса

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Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко назвал предварительную причину пожара на заводе «Феррони» в Тольятти. По его словам, которые опубликовала пресс-служба регионального главка, это нарушение технологического процесса.

«Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса», — сообщил Бойко.

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Пожар произошел в лакокрасочном цеху предприятия по производству дверей. Из здания эвакуировали 15 человек. Пострадавших при происшествии нет. Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, на пяти тысячах обрушилась кровля. На данный момент возгорание локализовано, идет пролив территории.

По факту происшествия прокуратура Самарской области организовала проверку. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных должностных лиц.