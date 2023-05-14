Происшествия 14 мая 2023, 02:37 Самарская прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на предприятии Прокуратура начала проверку по факту пожара на предприятии в Тольятти Telegram

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Прокуратура Самарской области назначила проверку по факту возгорания на территории предприятия в Тольятти. Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении.

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В рамках проверки правоохранители установят возможные нарушения противопожарного законодательства на предприятии.

На место происшествия прибыл прокурор Комсомольского района города Тольятти Владимир Исаев. Он координирует деятельность правоохранительных органов и аварийных служб, написал «Царьград».

Сильный пожар охватил предприятие в Самарской области вечером 13 мая. Пожарные провели эвакуацию работников цеха. Изначально площадь пожара составляла одну тысячу квадратных метров, сейчас на увеличилась до 20 тысяч «квадратов».

В ликвидации пожара задействовали 314 спасателей и 69 единиц техники. Также на место ЧП отправили второй пожарный поезд. В результате происшествия никто не пострадал.