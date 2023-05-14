Происшествия 14 мая 2023, 07:26 Власти Тольятти оценили возможность восстановления сгоревшей части завода «Феррони» Мэр Тольятти Ренц заявил, что восстановить сгоревшую часть завода «Феррони» будет сложно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Восстановить сгоревшую часть предприятия «Феррони», где пламя охватило около 20 тысяч квадратных метров, будет очень сложно. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Тольятти Николай Ренц.

«На заводе „Феррони“ произошел серьезный пожар. Тем не менее, жертв нет, весь персонал эвакуировали из зоны горения. Идет проливка зоны, охваченной пожаром. Восстановить эту часть завода будет сложно, последствия тяжелые», — написал он.

Реклама

Ренц отметил, что сотрудники МЧС столкнулись с трудностями во время ликвидации огня.

«Работы осложнились из-за того, что у повысительного насоса выбило питание. Воды в большинстве гидрантов не было. Пожарную технику питали бойлерами с предприятий. Также прибыли два пожарных поезда, которые водой обеспечили заправку. В итоге повысительный насос запитали от дизельного генератора», — добавил мэр.

Ранее МЧС по Самарской области сообщило, что предварительной причиной пожара на производстве стало нарушение технологического процесса.