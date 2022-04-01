Пожар в трех резервуарах нефтебазы в Белгороде потушили

Экстренные службы потушили возгорание в трех резервуарах на нефтебазе в Белгороде. Однако сейчас сохраняется опасность перехода огня с еще одного хранилища. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в МЧС.

«Существует угроза перехода огня еще на один резервуар с двумя тысячами кубометров дизельного топлива», — заявил источник.

Утром 1 апреля украинские националисты атаковали нефтебазу с двух вертолетов. Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в результате атаки никто из ее сотрудников не пострадал.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил помощь Белгороду после обстрела, однако глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация находится под полным контролем.

На место происшествия выехал временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.