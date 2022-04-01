Курская область предложила помощь Белгороду после пожара на нефтебазе

Власти Курской области предложили помощь Белгороду, в котором Вооруженные силы Украины с воздуха атаковали нефтебазу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Запасов топлива у нас на несколько недель, всегда готовы делиться с соседями», — написал Старовойт.

Гладков поблагодарил Старовойта за содействие, но подчеркнул, что пока область справляется собственными силами. Также он призвал горожан не поддаваться панике и не заправлять автомобили топливом впрок.

Украинские националисты с двух вертолетов атаковали нефтебазу в Белгороде утром 1 апреля. В результате на ней начался пожар. К ликвидации последствий привлекли 194 спасателя и 59 единиц техники.