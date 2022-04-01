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    01 апреля 2022, 10:39

    Курская область предложила помощь Белгороду после пожара на нефтебазе

    Губернатор Курской области Старовойт предложил помощь Белгородской области

    Максим Зинкин

    Власти Курской области предложили помощь Белгороду, в котором Вооруженные силы Украины с воздуха атаковали нефтебазу. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Курская область предложила помощь Белгороду после пожара на нефтебазе

    «Связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Запасов топлива у нас на несколько недель, всегда готовы делиться с соседями», — написал Старовойт.

    Гладков поблагодарил Старовойта за содействие, но подчеркнул, что пока область справляется собственными силами. Также он призвал горожан не поддаваться панике и не заправлять автомобили топливом впрок.

    Украинские националисты с двух вертолетов атаковали нефтебазу в Белгороде утром 1 апреля. В результате на ней начался пожар. К ликвидации последствий привлекли 194 спасателя и 59 единиц техники.