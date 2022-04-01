При пожаре на нефтебазе в Белгороде никто не пострадал

Двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали, заявил мэр Белгорода Антон Иванов. Ранее сообщалось, что в результате ЧП есть пострадавшие.

«По уточненной информации, двое сотрудников нефтебазы, находившихся на месте во время взрыва, не пострадали», — написал Иванов в Telegram.

ЧП прокомментировали также в компании «Роснефть». Ее представители сообщили, что с территории объекта эвакуировали весь персонал.

«Жертв и пострадавших нет. На место выехал заместитель главного исполнительного директора ПАО „НК ‚Роснефть‘“. Осуществляется взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами», — подчеркнули в компании.

Людей, проживающих неподалеку от места ЧП, временно вывезли из этого района. Их размещают на «Белгород-Арене». Для перевозки взяли автобусы из оборотного резерва, таким образом, сбоев в работе общественного транспорта быть не должно. Для горожан готовят горячие напитки и сухпайки.

«Как только МЧС потушит пожар — все смогут вернуться в свои дома», — добавил мэр города.