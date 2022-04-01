Глава МЧС вылетел на место пожара на нефтебазе в Белгороде

Оперативная группа руководства МЧС во главе с временно исполняющим обязанности главы министерства Александром Чуприяном вылетела на место пожара на нефтебазе в Белгороде. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ведомства.

«Оперативная группа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетела в Белгород, где вспыхнул крупный пожар на нефтебазе», — сообщили в МЧС.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 1 апреля сообщил об авиаударе по нефтебазе со стороны Вооруженных сил Украины. Жертв и пострадавших в ходе ЧП нет.

Известно, что загорелось восемь резервуаров с топливом. Огонь рискует перекинуться на еще 16 хранилищ.

Для ликвидации последствий пожара привлечены больше 50 единиц техники и свыше 170 спасателей.