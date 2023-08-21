Происшествия 21 августа 2023, 16:15 Пожар на складе в Ногинске потушили МЧС России: пожар в Ногинске на площади 4300 «квадратов» ликвидировали Телеканал «360»

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Пожарные ликвидировали возгорание на складе с лакокрасочными изделиями в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение ликвидировано», — указали в Telegram-канале ведомства.

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Огонь на складе с лакокрасочными изделиями в Ногинске вспыхнул утром 21 августа. Сначала пламя распространилось на площади примерно в три тысячи «квадратов». Сотрудникам МЧС пришлось непросто — тушение огня осложнялось высокой пожарной нагрузкой и сложной планировкой постройки.

На место возгорания направили мобильную эколабораторию «Мособлэкомониторинг». Спустя время министерство сообщило, что пожарным удалось локализовать огонь на площади в 4300 «квадратов». Чтобы потушить возгорание, вертолет Ка-32 сбросил порядка 345 тонн воды за 69 раз. В ликвидации огня принимали участие более 130 человек и 38 единиц техники.

В распоряжении «360» появились кадры с места возгорания.