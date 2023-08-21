Эксклюзив 21 августа 2023, 14:11 Появились кадры с места тушения пожара в Ногинске «360» опубликовал видео с места тушения пожара склада в Ногинске

Читать 360tv в

Спасатели локализовали пожар на складе в Ногинске Богородского городского округа Подмосковья. В распоряжении «360» оказались кадры с места ЧП.

На нвидео — черный дым, уходящий в небо. Полиция, пожарные машины находятся на месте происшествия. Вертолет также задействовали в работах.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Пожар случился утром 21 августа. Пламя охватило склад с лакокрасочными изделиями. Площадь горения составляла примерно три тысячи «квадратов». Тушение осложнялось из-за высокой пожарной нагрузки здания и ее сложной планировки.

Туда отправили мобильную эколабораторию ГКУ «Мособлэкомониторинг». Она должна оставаться на месте до полной ликвидации возгорания, ее эксперты будут отслеживать состояние атмосферного воздуха.

Позже МЧС России сообщило в своем Telegram-канале о том, что пожар локализовали на площади в 4300 квадратных метров. Вертолет Ка-32 сбросил за 69 раз 345 тонн воды на склад.