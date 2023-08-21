Подмосковье 21 августа 2023, 13:12 Мобильную эколабораторию направили на место пожара на склад в Ногинске Пресс-служба МЧС России по Московской области

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Мобильную эколабораторию ГКУ «Мособлэкомониторинг» направили на место пожара на складе в Ногинске в Богородском округе. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

Сейчас в муниципалитете наблюдается северо-восточный ветер скоростью 2,6 метра в секунду.

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«Смещение продуктов горения будет происходить в юго-западные районы города. В целях мониторинга состояния атмосферного воздуха на место ЧП отправлена передвижная эколаборатория ГКУ „Мособлэкомониторинг“, которая будет дежурить там до полной ликвидации пожара», — сообщил министр Тихон Фирсов.

На данный момент качество воздуха отслеживают станции Ремесленная-1 на Ремесленной улице, 9), Новая-1 на улице Декабристов, 110А, Климова-1 на улице Климова, 48. Пока превышений нормативов не зафиксировали.

«Мы следим за ситуацией и рекомендуем жителям близлежащих жилых домов закрывать окна и по возможности не выходить на улицу, если же это необходимо использовать средства индивидуальной защиты», — добавил Фирсов.

По данным МЧС России, о пожаре стало известно 21 августа в 8:45. Огонь заметили на складах с лакокрасочными изделиями. Площадь горения составила около трех тысяч квадратных метров.

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