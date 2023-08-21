21 августа 2023, 11:04
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 3 тысяч «квадратов»
МЧС: площадь пожара в Богородском округе выросла до 3 тысяч «квадратов»
Огонь охватил уже три тысячи квадратных метров склада с красками в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Сейчас площадь пожара составляет три тысячи квадратных метров», — заявили в ведомстве.
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Ранее было известно о горящих двух тысячах «квадратах». Тушение пламени осложнено из-за высокой пожарной нагрузки склада. Внутри здания находятся лакокрасочные изделия. Кроме того, у помещения сложная планировка.
Представители министерства заявили, что на месте работают 130 спасателей и 38 единиц техники. Вертолеты Ми-8 от МЧС России и МАЦ привели в полную готовность.
Пожар произошел утром в понедельник, 21 августа, на улице Ильича в Богородском городском округе. Пока информации о пострадавших нет. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Пожары
МЧС РФ
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