Важное 01 декабря 2023, 15:23 Пожар на рынке «Садовод» локализовали МЧС: пожар на рынке «Садовод» локализовали Пресс-служба МЧС

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Огнеборцам удалось локализовать пожар на московском рынке «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели заявляли, что огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Его быстрому распространению поспособствовала высокая пожарная нагрузка и плотность застройки на территории рынка.

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Сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек. К работам по тушению огня привлекли более 100 спасателей и 45 единиц техники.

Пожар начался 1 декабря около 12:00. В результате ЧП пострадал один человек. Очевидцы рассказали, что огонь резко перекинулся с 20-й линии на 19-ю через щели. Загорелись товары из синтепона, что привело к распространению густого едкого дыма.