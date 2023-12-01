Эксклюзив 01 декабря 2023, 12:26 Один человек пострадал при пожаре на вещевом рынке «Садовод» в Москве Источник «360»: при пожаре на рынке «Садовод» в Москве пострадал человек РИА «Новости»

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На вещевом рынке «Садовод» на юге Москвы возник пожар. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

Собеседник рассказал также, что огонь продолжает распространяться. Возгорание произошло в нескольких павильонах, добавил один из очевидцев. По его словам, горят вещи, пока потушить их не удалось.

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«Открытого огня не видно, но дышать нечем», — добавил свидетель.

Очевидцы отметили также, что на место вызвали сотрудников «Мосводоканала».

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 11:58. По предварительным данным, горят торговые павильоны. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится эвакуация людей.

Очевидец рассказал «360», что пожар случился «на 19-20-й линии и «всех отправили домой».

В июне 2023 года «Садовод», один из крупнейших в столице рынков, уже горел. Тогда огонь охватил три торговых павильона с одеждой, нижним бельем и головными уборами. Огонь распространился на 30 квадратных метров. При пожаре также пострадал один человек — вероятнее всего, он отравился угарным газом. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Одной из версий причин происшествия было короткое замыкание. «Садовод» вернулся к работе в тот же день.