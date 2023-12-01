01 декабря 2023, 13:34
Спасатели эвакуировали 350 человек на рынке «Садовод»
МЧС России сообщило об эвакуации 350 человек на рынке «Садовод»
Спасатели эвакуировали 350 человек на рынке «Садовод» в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка и плотность застройки. Чтобы предотвратить распространение огня, спасатели создают пожарные разрывы.
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«Разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», — добавили в ведомстве.
Также в МЧС рассказали, что к тушению пожара привлекли более 100 человек и 45 единиц спецтехники. В работах задействовали подъемные механизмы.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 12:00. В результате случившегося один человек пострадал. По предварительным данным, пожар произошел в районе 20-й линии. Случившееся засняли на видео. На кадрах видно сильное задымление.
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