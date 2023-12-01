Эксклюзив 01 декабря 2023, 13:59 «Была паника». Очевидцы рассказали, как начался пожар на рынке «Садовод» Очевидцы пожара на «Садоводе» сообщили о возгорании в отделе верхней одежды Пресс-служба МЧС

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Крупный пожар произошел на рынке «Садовод». Огонь вспыхнул на территории торговой площадки и вызвал сильное задымление, из-за которого посетителям и продавцам стало «нечем дышать». О том, как начался пожар, «360» рассказали очевидцы.

«Пожар с 20-й линии резко перекинулся на 19-ю через щели, мгновенно [пошел] дым», — сообщил свидетель возгорания.

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Он отметил, что огонь распространился на основные сезонные товары — синтепоновые куртки и пуховики. Из-за этого вся торговая площадка оказалась в едком дыму, посетителям стало трудно дышать, было сложно что-то увидеть.

«Паника, всех выгнали с линии, никто толком даже не успел закрыть павильоны», — подчеркнул очевидец.

По данным «360», к месту ЧП также подъехала лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет предельно допустимой концентрации вредных веществ. Сотрудники МЧС запросили прислать к «Садоводу» еще пять подразделений для ликвидации пожара.

Ранее «360» опубликовал видеозапись с началом пожара. На кадрах видно, что дым окутал весь рынок, люди поднимают ворот курток, чтобы не дышать едким воздухом.