Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге локализован на площади 10 тысяч «квадратов», сообщили в МЧС.

«В 22:22 локализация пожара на площади 10 000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Здание «Невской мануфактуры» загорелось днем 12 апреля. Площадь возгорания составила 10 тысяч «квадратов». Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб один сотрудник МЧС. Еще трех пожарных отвезли в больницу с ожогами 50% тела.

СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пожару присвоили пятый ранг сложности, его тушат более 300 человек.

Минобороны России пришло на помощь МЧС в тушении пожара. На место ЧП отправили два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

Позже пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что на месте пожара было обнаружено сильно обгоревшее тело погибшего. Представитель ведомства не уточнил, кто это. Он добавил, что личность погибшего сейчас устанавливается.

В городском главке также добавили, что число пострадавших сотрудников МЧС увеличилось с двух до трех человек.