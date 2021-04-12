Военная авиация стала тушить пожар на «Невской мануфактуре». Видео

Минобороны России пришло на помощь МЧС в тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге. На место ЧП отправили два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.

«В 17:30 для тушения пожара в Санкт-Петербурге с аэродрома Пушкино в Ленинградской области вылетел экипаж вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5. Еще один вертолет Ми-8 с ВСУ-5 в 17:46 вылетел для тушения пожара с аэродрома Левашово Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что решение послать на помощь вертолеты принял глава ведомства Сергей Шойгу.

Здание «Невской мануфактуры», которое построили в первой половине XIX века, загорелось днем 12 апреля. Сейчас площадь возгорания составляет 10 тысяч «квадратов». Огонь из-за ветра перекинулся на крышу соседнего дома. Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб один сотрудник МЧС. Еще двух пожарных отвезли в больницу с ожогами 50% тела.

СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пожару присвоили пятый ранг сложности, его тушат более 300 человек.