Тело погибшего найдено на месте пожара на «Невской мануфактуре»

Тело погибшего обнаружено на месте крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«На месте обнаружено сильно обгоревшее тело», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС. Собеседник агентства не уточнил, кто это. Он добавил, что личность погибшего сейчас устанавливается.

Число пострадавших сотрудников МЧС увеличилось с двух до трех человек, сообщили в городском главке.

Здание «Невской мануфактуры» загорелось днем 12 апреля. Сейчас площадь возгорания составляет 10 тысяч «квадратов». Огонь из-за ветра перекинулся на крышу соседнего дома. Во время ЧП от внезапного выброса пламени погиб один сотрудник МЧС. Еще двух пожарных отвезли в больницу с ожогами 50% тела.

СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Пожару присвоили пятый ранг сложности, его тушат более 300 человек.

Минобороны России пришло на помощь МЧС в тушении пожара. На место ЧП отправили два вертолета Ми-8 армейской авиации Западного военного округа.