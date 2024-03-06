Происшествия 06 марта 2024, 06:55 Количество пострадавших на ТЭЦ в Туве увеличилось почти вдвое Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ увеличилось до 16 человек

Читать 360tv в

При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе получили травмы работники предприятия. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек, сообщило правительство Республики Тыва.

«В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия», — сообщила пресс-служба.

Реклама

Обстоятельства произошедшего, по словам правительства, выясняются. Первое сообщение в экстренные службы поступило в 08:49 (04:49 по московскому времени). Кроме главы республики Владислава Ховалыга в Шагонар выехали министр топлива и энергетики Эдуард Куулар и министр здравоохранения Анатолий Югай, создали оперативный штаб.

Администрация Улуг-Хемского района объявила, что котлы Шагонарской ТЭЦ в рабочем состоянии. Из-за аварии до вечера 6 марта выключили центральное отопление. Ранее сообщалось о 10 пострадавших при пожаре и задымлении на котельной. Минздрав Тувы направил в Шагонар бригаду врачей.