Эксклюзив 06 марта 2023, 07:02 Пожар на коксогазовом заводе в Видном попал на видео Видео: на коксогазовом заводе в Видном произошел пожар

Читать 360tv в

Пожар на Московском коксогазовом заводе в Видном потушили. Очевидцы рассказали, что вблизи предприятия и раньше чувствовали посторонний запах, но к вечеру 5 марта он усилился. «360» показал видео с места возгорания.

Возгорание на Белокаменном шоссе началось сразу после хлопка около 22:07. По предварительной информации, загорелась насосная колонна с бензолом, огонь перекинулся на здание и распространился на площади 200 квадратных метров. К работе привлекли 87 спасателей и 29 единиц техники, к полуночи пожар ликвидировали.

Реклама

«Достаточно часто пахнет здесь не очень хорошо, но сегодня что-то произошло, и запах усилился», — рассказал житель Видного.

Реклама

Представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие, рассказал ТАСС, что никто не пострадал. Специальная комиссия займется расследованием пожара.