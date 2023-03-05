Происшествия 05 марта 2023, 23:34 Пожар на коксогазовом заводе в Видном локализовали Представитель «Мечела» заявил о локализации пожара на коксогазовом заводе в Видном Соцсети

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Пожарные локализовали пламя на Московском коксогазовом заводе в Видном. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие.

Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел на разделительной колонне в отделе улавливания.

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«Пожар локализован, пострадавших нет», — добавил представитель «Мечела».

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Он подчеркнул, что для расследования причин случившегося компания создаст специальную комиссию.

Подмосковный главк МЧС сообщил, что пожару предшествовал взрыв в одном из цехов. По предварительным данным, загорелась насосная колонна, в которой находится бензол. Пламя перекинулось на здание и распространилось на площади 20 на 10 метров и высотой до 20 метров.

К тушению пожара привлекли 29 единиц техники и 87 человек.