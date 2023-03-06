Происшествия 06 марта 2023, 00:02 Пожар на коксогазовом заводе в Видном потушили Представитель «Мечел»: пожар на коксогазовом заводе в Видном потушен Соцсети

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Пожарные потушили возгорание на Московском коксогазовом заводе в Видном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие.

«Пожар потушен», — привело агентство слова своего собеседника.

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Огонь вспыхнул на разделительной колонне в отделении улавливания. Пострадавших при происшествии нет.

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Как сообщало МЧС Московской области, возгоранию предшествовал взрыв в одном из цехов. По предварительным данным, загорелась насосная колонна. В ней находится бензол. Огонь перекинулся на здание. Открытое горение здания, как уточняли в региональном ведомстве, фиксировалось на площади 20 на 10 метров высотой 20 метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:07. Пожарные оперативно выехали на место и приступили к тушению огня. О локализации возгорания стало известно приблизительно через час после заявки. Об этом сообщил представитель компании «Мечел». По его словам, для расследования причин произошедшего кбудет создана специальная комиссия.