Происшествия 05 марта 2023, 23:14 МЧС подтвердило взрыв и пожар на заводе в Видном Подмосковный главк МЧС сообщил о взрыве и пожаре на Московском коксогазовом заводе

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Взрыв с последующим пожаром начался в цеху на Московском коксогазовом заводе в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

«Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <…> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», — заявили в ведомстве.

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Источник агентства уточнил, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров, то есть занял все здание.

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В социальных сетях появились кадры с места пожара, на которых виден полыхающий факел.

На сайте ведомства говорится о пожаре в нежилом здании на Белокаменном шоссе. Сообщение о пожаре поступило в дежурным в 22:07. Для тушения огня прибыли шесть единиц техники и 24 человека.

«Московский коксогазовый завод» входит в ПАО «Мечел».