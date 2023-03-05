05 марта 2023, 23:14
МЧС подтвердило взрыв и пожар на заводе в Видном
Подмосковный главк МЧС сообщил о взрыве и пожаре на Московском коксогазовом заводе
Взрыв с последующим пожаром начался в цеху на Московском коксогазовом заводе в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.
«Белокаменное шоссе, дом 13 (коксогазовый завод), хлопок в цеху. Горит <…> насосная колонна с бензолом. Открытое горение строения 20 на 10 метров высотой 20 метров», — заявили в ведомстве.
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Источник агентства уточнил, что огонь распространился на площади в 200 квадратных метров, то есть занял все здание.
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В социальных сетях появились кадры с места пожара, на которых виден полыхающий факел.
На сайте ведомства говорится о пожаре в нежилом здании на Белокаменном шоссе. Сообщение о пожаре поступило в дежурным в 22:07. Для тушения огня прибыли шесть единиц техники и 24 человека.
«Московский коксогазовый завод» входит в ПАО «Мечел».
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